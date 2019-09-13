İzmir'de kaçak ürün operasyonu

13.09.2019 18:25

İZMİR'de, polisin yaptığı operasyonlarda, piyasa değeri 50 bin TL olan 8 bin 254 cinsel içerikli ürün, 5 bin 184 tıraş bıçağı ve çeşitli temizlik ürünleri ele geçirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Emtia Büro Amirliği ekipleri, Bornova ilçesindeki iki ayrı depoya baskın yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 50 bin TL olan 8 bin 254 cinsel içerikli ürün, 5 bin 184 tıraş bıçağı, çeşitli markalara ait 320 kutu şampuan, 24 kilogram deterjan yapımında kullanılan kimyasal madde ve 2 paketleme cihazı ele geçirdi. Operasyon kapsamında S.Ç. ve Y.H. gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA