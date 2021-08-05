İzmir'de kaçak tütün satan iş yerine baskın
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İzmir'de kaçak tütün satan iş yerine baskın

İzmir'de kaçak tütün satan iş yerine baskın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Torbalı ilçesinde kaçak tütün satışı yapıldığı tespit edilen bir iş yerinde toplamda 110 kilogram kıyılmış tütün ve nargile tütünü, 55 bin 781 adet makaron, 153 bin adet sigara sarma kağıdı, 14 adet TAPDK bandrolü ele geçirildi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde kaçak tütün satışı yapıldığı tespit edilen bir iş yerinde toplamda 110 kilogram kıyılmış tütün ve nargile tütünü, 55 bin 781 adet makaron, 153 bin adet sigara sarma kağıdı, 14 adet TAPDK bandrolü ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, halk sağlığının korunması, her türlü kaçakçılığın ve kaçakçılıktan kaynaklanan vergi kaybının önlenmesi amacıyla Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü istihbari çalışmalar neticesinde, Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesinde bulunan ve kaçak tütün satıldığı tespit edilen bir iş yerine operasyon düzenledi. KOM Şube Müdürlüğü ve Ayrancılar jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda yapılan aramalarda, 7 bin 791 adet bandrolsüz içi doldurulmuş makaron (sigara), 47 bin 800 adet boş bandrolsüz makaron, 84 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, 27 kilogram nargile tütünü, 153 bin 180 adet bandrolsüz sigara sarma kağıdı ve 14 adet TAPDK bandrolü ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - İZMİR

İzmir'de kaçak tütün satan iş yerine baskın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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