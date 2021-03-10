İzmir'de kaçak tütün operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
10.03.2021 11:13 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:17
İzmir'in Menderes ilçesinde gerçekleştirilen kaçak tütün operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'in Menderes ilçesinde gerçekleştirilen kaçak tütün operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ve tütün mamulleri satışını yapanlara yönelik çalışmalar kapsamında 6 iş yeri, 2 ev ve 1 araca eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 112 kilo 640 gram kıyılmış tütün, 40 kilo 300 gram nargile tütünü, 90 bin dolum sigara, 55 bin boş makaron, 25 kutu çay, 35 kutu pancar melası ele geçirildi.
Olayla ilgili C.A, M.H.A, B.S, Ö.A, K.A, M.C.A, Y.B. ve S.Ü gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin