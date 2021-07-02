İzmir'de kaçak tütün operasyonu: 3 gözaltı
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İzmir'de kaçak tütün operasyonu: 3 gözaltı

İzmir'de kaçak tütün operasyonu: 3 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel

İZMİR'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 103 bin 680 doldurulmuş sigara ve 65 kilo kaçak tütün ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

İZMİR'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 103 bin 680 doldurulmuş sigara ve 65 kilo kaçak tütün ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Seferihisar'ın Camikebir, Buca'nın Yeşilbağlar Mahallesi ile Karabağlar ilçesindeki depolarda kaçak tütün ürünleri olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 103 bin 680 doldurulmuş sigara, 65 kilo kaçak tütün, 3 milyon 530 bin 200 boş makaron, 118 paket kaçak nargile tütünü, 22 bin kaçak sarma kağıdı ve 86 TAPDK bandrolü ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 kişinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

 


İzmir'de kaçak tütün operasyonu: 3 gözaltı
İzmir'de kaçak tütün operasyonu: 3 gözaltı
İzmir'de kaçak tütün operasyonu: 3 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut Can

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