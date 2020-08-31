İzmir'de kaçak tütün operasyonu İZMİR'in Menemen ilçesinde, kaçak tütün ve tütün mamulleri satışı yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

İZMİR'in Menemen ilçesinde, kaçak tütün ve tütün mamulleri satışı yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda kaçak tütün, elektronik sigara, parfüm, nargile tütünü ve çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Aliağa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Menemen ilçesinde kaçak tütün ve tütün mamullerinin satıldığını yönelik bilgi aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, ilçe merkezinde bulunan 6 iş yerine operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, 10 bin 860 nargile tütünü ambalaj poşeti, elektronik tartı, press makinesi, vakum makinesi, 14 cep telefonu, 16 parfüm, 19 bin dolu makaron, 20 bin 400 boş makaron, 20 nargile ısıtıcısı, 1935 sigara sarma kağıdı ve toplam 234 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Öte yandan, operasyon kapsamında 10 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldığı belirtildi.

Kaynak: DHA