İzmir'de kaçak tütün operasyonu
İzmir'in Ödemiş ilçesinde 32 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde 32 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, eş zamanlı olarak düzenlenen "Duman 8 Operasyonu" kapsamında belirlenen adreslere baskın yapıldı.
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 32 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 2 tabanca, 1 tüfek ve 6 fişek ele geçirildi. Çeşitli suçlardan aranması bulunan 23 kişiye yasal işlem yapılırken, Afgan uyruklu 1 kişi yakalanarak, Yabancılar Şubesine teslim edildi.
Ayrıca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda 5 kişiye yasal işlem uygularken, hırsızlık suçundan aranması bulunan 2 şüpheliyi de gözaltına aldı.
Ekiplerce yapılan çalışmada 11 gram uyuşturcu madde ele geçirildi.