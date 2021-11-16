İzmir'de kaçak silah operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Haberler
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İzmir'de kaçak silah operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

AA / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel
İzmir'de kaçak silah operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

İzmir'in Ödemiş ve Kiraz ilçelerindeki evlerinde, kurusıkı tabancalardan dönüştürülmüş 7 tabanca ile ruhsatsız av tüfeği bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ve Kiraz ilçelerindeki evlerinde, kurusıkı tabancalardan dönüştürülmüş 7 tabanca ile ruhsatsız av tüfeği bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre polis ekipleri, evinde kurusıkı silahları tabancaya dönüştürdüğü öne sürülen şüpheliyi yakalamak üzere çalışma başlattı.

H.B'nin Ödemiş'e bağlı Hürriyet ve Kiraz ilçesine bağlı Dokuzlar mahallelerindeki evlerine operasyon düzenleyen ekip, kurusıkıdan çevrilme 7 tabanca ile 2 ruhsatsız tüfek ele geçirdi. Ayrıca silahlara ait fişekler de bulundu.

Kurusıkı tabancaların namlularını açma işleminde kullanılan aletlere de el kondu.

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AA / Turgay Konuralp - Son Dakika Haberleri

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