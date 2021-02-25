İzmir'de kaçak silah imalathanesine yapılan baskında 5 aydır aranan genç kız bulundu
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İzmir'de kaçak silah imalathanesine yapılan baskında 5 aydır aranan genç kız bulundu

25.02.2021 09:07 | Son Güncelleme: 25.02.2021 09:07
İzmir'de kaçak silah imalathanesine yapılan baskında 5 aydır aranan genç kız bulundu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kurusıkı silahların dönüştürüldüğü kaçak silah imalathanesine düzenlenen operasyonda, 5 aydır kayıp olarak arandığı belirlenen 17 yaşındaki C.A. bulundu.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kurusıkı silahların dönüştürüldüğü kaçak silah imalathanesine düzenlenen operasyonda, 5 aydır kayıp olarak arandığı belirlenen 17 yaşındaki C.A. bulundu.

Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ihbar üzerine, Umurbey Mahallesi Sanayi Sitesi'nde bulunan kaporta atölyesine operasyon düzenledi.

Kepenkleri kapalı olan tamirhanenin üst katında yapılan aramada 5 aydır kayıp olarak aranan C.A. bulundu.

Atölyede kurusıkı tabanca dönüştürmeye yarayan aparatlar, namlusu açılmış kurusıkı tabanca ile fişekler ele geçirildi. Atölyedeki V.S. ve B.A. gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü. C.A, Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

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