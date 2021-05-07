İzmir'de kaçak sigara ve alkol üreticilerine 2 milyon TL'lik darbe
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İzmir'de kaçak sigara ve alkol üreticilerine 2 milyon TL'lik darbe

İzmir'de kaçak sigara ve alkol üreticilerine 2 milyon TL'lik darbe
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları operasyonla toplamda 2 milyondan fazla piyasa değerine sahip kaçak sigara ve alkol ele geçirdi.

İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları operasyonla toplamda 2 milyondan fazla piyasa değerine sahip kaçak sigara ve alkol ele geçirdi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca ve Karabağlar ilçelerinde operasyon düzenledi. Buca ilçesinde bulunan bir adreste sahte ve kaçak içki imalatı yapıldığı bilgisinin alınması üzerine söz konusu adrese yapılan operasyonla, piyasa değeri yaklaşık 70 bin TL olan 240 şişe bira, 80 litre açık içki ve 1 adet alkol damıtma düzeneği ele geçirildi. Ekipler, Karabağlar ilçesinde bulunan bir adreste ise sarma sigara üretildiği bilgisini aldı. Yapılan operasyonla, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan toplam 86 bin 600 adet makaron, 19 bin 200 adet sarma sigara, 153 kg açık tütün, 2 adet sigara sarma makinası ve 2 adet kompresöre el konuldu.

Operasyonlarda toplam 2 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlemlere başlanıldı. - İZMİR

İzmir'de kaçak sigara ve alkol üreticilerine 2 milyon TL'lik darbe
İzmir'de kaçak sigara ve alkol üreticilerine 2 milyon TL'lik darbe
İzmir'de kaçak sigara ve alkol üreticilerine 2 milyon TL'lik darbe

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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