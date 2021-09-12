İzmir'de kaçak şekilde silah imalatı yaptığı öne sürülen kişi yakalandı - Haberler
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İzmir'de kaçak şekilde silah imalatı yaptığı öne sürülen kişi yakalandı

AA / Tezcan Ekizler - Haberler | Güncel
İzmir'de kaçak şekilde silah imalatı yaptığı öne sürülen kişi yakalandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kaçak şekilde silah imal ettiği öne sürülen kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kaçak şekilde silah imal ettiği öne sürülen kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, bir adreste kurusıkıdan tabanca çevirme işleminin yapıldığını bilgisi üzerine belirlenen ikamete operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, kuru sıkıdan çevirme 5 tabanca, 6 şarjör, işlem görmüş 9 namlu, 2 kabza, 36 fişek, namlu açmada kullanılan malzeme ele geçirildi. Aramada Bizans dönemine ait olduğu öne sürülen 2 sikke de bulundu.

AA / Tezcan Ekizler - Son Dakika Haberleri
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Haber: İzmir'de kaçak şekilde silah imalatı yaptığı öne sürülen kişi yakalandı - Haberler
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