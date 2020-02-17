İzmir'de kaçak nargile tütünü operasyonu

17.02.2020 14:28 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:28

İZMİR'in Menemen ilçesindeki bir depoya yapılan baskında, kaçak olduğu belirlenen 671 kilo nargile tütünü ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kesik Mahallesi'ndeki bir depoya baskın düzenledi. Yapılan aramalarda, 271 kilosu paketlenmiş halde bulunan toplam 671 kilo kaçak nargile tütünü ile tütün üretiminde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili yabancı uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: DHA