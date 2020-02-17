17.02.2020 14:14 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:17

İzmir'de kaçak nargile tütünü operasyonu

İZMİR'in Menemen ilçesindeki bir depoya yapılan operasyonda, kaçak olduğu belirlenen 671 kilo nargile tütünü ele geçirildi.

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kesik Mahallesi'ndeki bir depoya baskın düzenledi. Yapılan aramalarda, 271 kilosu paketlenmiş halde bulunan toplam 671 kilo, kaçak nargile tütünü ile tütün üretiminde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili yabancı uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

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