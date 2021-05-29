Son dakika haberleri... İzmir'de kaçak lüks otomobil operasyonu: 1 tutuklama

Son dakika haberi... İzmir'in Karşıyaka ilçesinde gümrük kaçağı olduğu tespit edilen, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan lüks otomobil, polis ekipleri tarafından ele geçirildi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde gümrük kaçağı olduğu tespit edilen, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan lüks otomobil, polis ekipleri tarafından ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen bir aracı yakalamak için çalışma başlattı. 27 Mayıs günü Karşıyaka İskelesi karşısında aracı durduran ekipler, evraklarda yaptığı incelemede piyasa değer yaklaşık 2 milyon lira olan otomobilin gümrük kaçağı olduğunu belirleyerek araca el koydu.

Olayla ilgili araç sürücüsü T.G.S. ekipler tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(Ali İhsan Çiftçi/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı