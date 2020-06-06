İzmir'de kaçak kınalı keklik avcılarına ceza
İzmir'de kınalı keklik avlayan 2 kişiye 6 bin 418 lira para cezası uygulanırken 3 kuş doğaya salındı.
06.06.2020 09:13 | Son Güncelleme: 06.06.2020 09:13
İzmir'de kınalı keklik avlayan 2 kişiye 6 bin 418 lira para cezası uygulanırken 3 kuş doğaya salındı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar İzmir Şubesinden yapılan açıklamaya göre, kentte kaçak keklik avı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Kaçak avcılık yaptığı belirlenen 2 kişi tespit edildi. Haklarında işlem yapılan şüphelilere toplam 6 bin 418 lira ceza uygulandı.
Kuşlar ise tedavilerinin ardından doğaya salındı.
Kaynak: AA