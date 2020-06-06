İzmir'de kaçak kınalı keklik avcılarına ceza İzmir'de kınalı keklik avlayan 2 kişiye 6 bin 418 lira para cezası uygulanırken 3 kuş doğaya salındı.

İzmir'de kınalı keklik avlayan 2 kişiye 6 bin 418 lira para cezası uygulanırken 3 kuş doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İzmir Şubesinden yapılan açıklamaya göre, kentte kaçak keklik avı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Kaçak avcılık yaptığı belirlenen 2 kişi tespit edildi. Haklarında işlem yapılan şüphelilere toplam 6 bin 418 lira ceza uygulandı.

Kuşlar ise tedavilerinin ardından doğaya salındı.

Kaynak: AA