İzmir'de kaçak kazıda Roma dönemine ait mozaik ortaya çıkarıldı - Haberler
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İzmir'de kaçak kazıda Roma dönemine ait mozaik ortaya çıkarıldı

İzmir'de kaçak kazıda Roma dönemine ait mozaik ortaya çıkarıldı
AA / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, dağlık alanda yürütülen kaçak kazıda, Roma dönemine ait mozaiğin ortaya çıkarıldığı belirlendi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde, dağlık alanda yürütülen kaçak kazıda, Roma dönemine ait mozaiğin ortaya çıkarıldığı belirlendi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ödemiş Cumhuriyet Savcılığı'nca Gereli Mahallesindeki dağlık alanda kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda, kaçak kazı sonucu ortaya çıkarılmış, 6. yüzyıl Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mozaik tespit edildi.

Tarihi eser koruma altına alındı.

Kaçak kazı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan M.B'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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AA / Turgay Konuralp - Son Dakika Haberleri

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