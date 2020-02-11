İzmir'de kaçak kazı operasyonu

11.02.2020 17:14 | Son Güncelleme: 11.02.2020 17:30

İzmir'in Torbalı ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 4 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dirmil Mahallesi Yarentepe mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda 4 kişi kazı yaptığı sırada suç üstü yakalandı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA