İzmir'de kaçak kazı operasyonu
İzmir'in Torbalı ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 4 kişi yakalandı.
İzmir'in Torbalı ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 4 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dirmil Mahallesi Yarentepe mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda 4 kişi kazı yaptığı sırada suç üstü yakalandı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 sikke ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.