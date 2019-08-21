İzmir'de kaçak kazı operasyonu

İzmir'de kaçak kazı operasyonu

İzmir'in Bayındır ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 5 kişi yakalandı.

21.08.2019 17:50
İzmir'de kaçak kazı operasyonu

İzmir'in Bayındır ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 5 kişi yakalandı.

İzmir Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Arıkbaşı Mahallesi'ndeki zeytin bahçesinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 5 kişi kullandıkları kepçe ile suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin üstünde yapılan aramada 2 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Olayla ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et