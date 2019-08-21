İzmir'de kaçak kazı operasyonu
İzmir'in Bayındır ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 5 kişi yakalandı.
İzmir'in Bayındır ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 5 kişi yakalandı.
İzmir Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Arıkbaşı Mahallesi'ndeki zeytin bahçesinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında 5 kişi kullandıkları kepçe ile suçüstü yakalandı.
Şüphelilerin üstünde yapılan aramada 2 ruhsatsız silah ele geçirildi.
Olayla ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.