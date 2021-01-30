İzmir'de kaçak içki ve uyuşturucu satışına 1 tutuklama
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İzmir'de kaçak içki ve uyuşturucu satışına 1 tutuklama

30.01.2021 14:19 | Son Güncelleme: 30.01.2021 14:23
İzmir'de kaçak içki ve uyuşturucu satışına 1 tutuklama

İZMİR'in Menderes ilçesinde, jandarmanın 2 farklı adrese yaptığı kaçak içki ve uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan A.I., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İZMİR'in Menderes ilçesinde, jandarmanın 2 farklı adrese yaptığı kaçak içki ve uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan A.I., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Menderes ilçesindeki iki farklı evde, kaçak içki üretimi ve uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adreslere yapılan baskında; 40 litre etil alkol, 14 litre kaçak votka, 30 litre kaçak rakı, 10 litre kaçak viski ile 300 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden A.I., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN

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