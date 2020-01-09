İzmir'de kaçak içki satışı yapılan iş yerine operasyon

09.01.2020 18:24 | Son Güncelleme: 09.01.2020 18:24

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, jandarma ekiplerinin kaçak içki satılan iş yerine düzenlediği operasyonda piyasa değeri yaklaşık 20 bin TL olan 112 litre gümrük kaçağı viski ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dokuz Eylül Caddesi'ndeki iş yerinde gümrük kaçağı viski satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Takip sonucunda belirlenen adrese yapılan baskında, farklı markalarda piyasa değeri yaklaşık 20 bin TL olan 112 litre gümrük kaçağı viski ele geçirildi. Olayla ilgili İ.K. gözaltına alındı.

Kaynak: DHA