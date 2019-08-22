İzmir'de kaçak içki operasyonu

22.08.2019 18:48

İzmir'in Selçuk ilçesinde düzenlenen operasyonda 163 litre kaçak şarap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak şarap üretimi ve satışı yapan 11 işletmeye yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, şişelenmiş ve dökme halde 163 litre kaçak şarap ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA