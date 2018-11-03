İzmir'de Kaçak İçki Operasyonu

Urla ilçesinde kaçak içki sattığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Urla ilçesi Yeni Mahalle'de faaliyet gösteren bir iş yerine operasyon düzenlendi.

İş yerinde yapılan aramada satışa hazır halde 64 şişe sahte içki ele geçirildi.

Kaçak içkileri sattığı tespit edilen şüpheli işletmeci Y.D. gözaltına alındı.

Kaçak içki satmak suçundan hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu gereği işlem yapılan şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasından sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.