İzmir'de Kaçak İçki Operasyonu

Konak ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda 8 bin 288 şişe sahte içki ele geçirildi.



İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri ekipleri, Konak ilçesinde bir iş yerinde kaçak içki üretildiği ve satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.



Söz konusu iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 8 bin 288 şişe sahte içki, 210 fotokopi bandrol, 6 bin 400 içki etiketi, 17 bin 500 içki şişesi kapağı ve 30 boş içki şişesi ele geçirirken olayla ilgili olarak S.H.(23) gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlı tutuklandı.