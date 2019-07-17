İzmir'de kaçak deniz patlıcanı denetimi

İzmir'de kaçak deniz patlıcanı avcılığına yönelik denetim yapıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet, Deniz Liman Şubesi, Güzelbahçe İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri Güzelbahçe'deki balıkçı barınaklarına denetim yaptı.

Yasadışı su ürünleri avcılığına ve asayiş konularına karşı su altı ve su üstü denetimlerde 60 kişi hazır bulundu.

Kaçak avların su altında gizlenme ihtimaline karşı ekipler su altında da arama yaptı.

Ekiplerin özellikle deniz patlıcanı avcılığına yönelik çalışma yaptığı öğrenildi.

Kaynak: AA