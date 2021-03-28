İzmir'de kaçak avlanmış 400 kilogram midye ele geçirildi
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İzmir'de kaçak avlanmış 400 kilogram midye ele geçirildi

Anadolu Ajansı / Şafak Yel - Haberler | Güncel
İzmir'de kaçak avlanmış 400 kilogram midye ele geçirildi

İzmir'in Çiğli ilçesinde hafif ticari araçta kaçak avlanmış 400 kilogram midye bulundu.

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İzmir'in Çiğli ilçesinde hafif ticari araçta kaçak avlanmış 400 kilogram midye bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sasalı Mahallesi'nde şüphe üzerine hafif ticari aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada bagajdaki çuvallarda kaçak avlanmış 400 kilogram midye bulunduğu belirlendi.

Canlı olduğu tespit edilen midyeler, İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleriyle denize bırakıldı.

Sürücü D.C'ye Su Ürünleri Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 5 bin 455 lira ceza kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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