İzmir'de kaçak avlanan yaklaşık 700 kilogram kum midyesi denize bırakıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İzmir'de kaçak avlanan yaklaşık 700 kilogram kum midyesi denize bırakıldı

Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Güncel
İzmir'de kaçak avlanan yaklaşık 700 kilogram kum midyesi denize bırakıldı

İzmir'in Çiğli ilçesinde balıkçı barınağında ele geçirilen kaçak kum midyeleri, yaşam alanlarına bırakıldı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde balıkçı barınağında ele geçirilen kaçak kum midyeleri, yaşam alanlarına bırakıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çiğli İlçe Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin Sasalı Mahallesi Çamaltı Tuzlası mevkisindeki balıkçı barınağında denetim yaptığı belirtildi.

Denetimde kaçak avlandığı tespit edilen yaklaşık 700 kilogram kum midyesinin denize bırakıldığı, kaçak avlanan kişiler hakkında yasal işlem başlatıldığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Celal Adan Devlet Bahçeli Ali İhsan Yavuz Mehmet Özhaseki
Magazin Esra Erol Ezgi Mola Şeyma Subaşı Cemal Can Canseven
Spor Mesut Özil Erol Bulut Şenol Güneş Burak Yılmaz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de kaçak avlanan yaklaşık 700 kilogram kum midyesi denize bırakıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 15:27:00. #1.15#
title