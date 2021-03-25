İzmir'de kaçak avlanan yaklaşık 700 kilogram kum midyesi denize bırakıldı

İzmir'in Çiğli ilçesinde balıkçı barınağında ele geçirilen kaçak kum midyeleri, yaşam alanlarına bırakıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çiğli İlçe Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin Sasalı Mahallesi Çamaltı Tuzlası mevkisindeki balıkçı barınağında denetim yaptığı belirtildi.

Denetimde kaçak avlandığı tespit edilen yaklaşık 700 kilogram kum midyesinin denize bırakıldığı, kaçak avlanan kişiler hakkında yasal işlem başlatıldığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz