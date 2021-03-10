İzmir'de kaçak avlanan kum midyesi ve deniz patlıcanları denize bırakıldı

İzmir'de kaçak yollarla avlandığı tespit edilen yaklaşık 2 ton kum midyesi ve deniz patlıcanı ele geçirildi.

İzmir'de kaçak yollarla avlandığı tespit edilen yaklaşık 2 ton kum midyesi ve deniz patlıcanı ele geçirildi.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kaçak avcılık ihbarı üzerine su ürünleri kontrol ekipleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Güzelbahçe İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Deniz Liman Şube Müdürlüğü koordinasyonunda denetimler gerçekleştirildi.

Güzelbahçe-Seferihisar yol ayrımda polis ekibinin durdurduğu bir kamyonette 21 varil ve 2 poşet içerisindeki yaklaşık 1 tonluk deniz patlıcanına el konuldu.

Bir başka denetim kapsamında durdurulan bir araç içinde ise 60 kilogram deniz patlıcanı bulundu.

Kaçak avlandıkları tespit edilen kişilere idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, Balçova ilçesinde sahil kenarında kum midyesi toplandığı ihbarı üzerine ekipler bölgeye intikal etti.

Yapılan incelemede deniz kıyısına bırakılan 55 çuval içinde yaklaşık bin 100 kilogram kum midyesine el koyuldu.

Ele geçirilen deniz ürünleri, doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz