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İzmir'de kaçak avlanan bir kişiye, 24 bin 677 lira ceza kesildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İzmir'de kaçak avlanan bir kişiye, 24 bin 677 lira ceza kesildi

İzmir'in Urla ilçesinde kaçak yollarla avlandığı tespit edilen bir kişiye 24 bin 677 lira idari para cezası uygulandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - İzmir'in Urla ilçesinde kaçak yollarla avlandığı tespit edilen bir kişiye 24 bin 677 lira idari para cezası uygulandı.

Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Zeytinalanı Altınoluk restoran yakınlarında, yasak olmasına rağmen dalış yapanlar olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekiplerin bölgeye düzenlediği operasyonda bir kişinin kaçak avladığı 50 kilogram deniz patlıcanı, 4 adet aparatsız dalış tüpü, 2 adet aparatlı 18 kilogram dalış tüpü ve yeleği, 2 adet kırmızı renkli pilli şamandıra, 1 çift dalış paleti, 1 adet kurşun ağırlık ele geçirildi.

Ekipler tarafından kaçak avlandığı tespit edilen O.A. isimli şüpheliye 24 bin 677 lira idari para cezası kesilirken, ele geçirilen deniz patlıcanları doğal yaşam alanlarına bırakıldı. - İZMİR

İzmir'de kaçak avlanan bir kişiye, 24 bin 677 lira ceza kesildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Para Cezası, Hisarcık, İzmir, Urla, 3. Sayfa, Haberler

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