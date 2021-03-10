İzmir'de kaçak avlanan 2 ton deniz patlıcanı ve kum midyesi ele geçirildi
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İzmir'de kaçak avlanan 2 ton deniz patlıcanı ve kum midyesi ele geçirildi

10.03.2021 13:58 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:03
İzmir'de kaçak avlanan 2 ton deniz patlıcanı ve kum midyesi ele geçirildi

İzmir'de gerçekleştirilen denetimlerde yasa dışı yollarla avlandığı belirlenen yaklaşık 2 ton deniz patlıcanı ile 'akivades' adı verilen kum midyesi ele geçirildi.

İzmir'de gerçekleştirilen denetimlerde yasa dışı yollarla avlandığı belirlenen yaklaşık 2 ton deniz patlıcanı ile 'akivades' adı verilen kum midyesi ele geçirildi. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından deniz patlıcanları ve akivadesler yeniden denize bırakıldı.

Kaçak avcılık ihbarı üzerine harekete geçen su ürünleri kontrol ekiplerince, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Güzelbahçe İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Deniz Liman Şube Müdürlüğü koordinasyonunda denetimler gerçekleştirildi. Güzelbahçe- Seferihisar yol ayrımında polis ekibinin durdurduğu bir kamyonette, 21 varil ve 2 poşet içerisinde yaklaşık 1 ton deniz patlıcanı ele geçirildi. Bölgedeki başka bir denetim noktasında durdurulan bir araçta ise 60 kilogram deniz patlıcanı bulundu. Kaçak avlandıkları tespit edilen kişilere idari para cezası uygulandı.  Öte yandan Balçova ilçesinde, sahil kenarında kum midyesi toplandığı ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, deniz kıyısına bırakılan 55 çuval içinde yaklaşık bin 100 kilogram kum midyesi buldu. Ele geçirilen deniz ürünleri, ekipler tarafından yeniden doğal yaşam alanlarına bırakıldı.   


İzmir'de kaçak avlanan 2 ton deniz patlıcanı ve kum midyesi ele geçirildi
İzmir'de kaçak avlanan 2 ton deniz patlıcanı ve kum midyesi ele geçirildi
İzmir'de kaçak avlanan 2 ton deniz patlıcanı ve kum midyesi ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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