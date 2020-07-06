İzmir'de kaçak alkol içen kişi hastaneye kaldırıldı
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İzmir'de kaçak alkol içen kişi hastaneye kaldırıldı

Karabağlar ilçesinde kaçak alkol içtiği öne sürülen kişi hastaneye kaldırıldı.

İzmir'de kaçak alkol içen kişi hastaneye kaldırıldı
06.07.2020 02:35 | Son Güncelleme: 06.07.2020 02:44

Karabağlar ilçesinde kaçak alkol içtiği öne sürülen kişi hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Ali Fuat Cebesoy Mahallesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın zemin katındaki dairede oturan Mehmet P. (41) kaçak alkol içtikten sonra fenalaştı.

Evde bulunan yakınlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Mehmet P.'yi Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Tedaviye alınan Mehmet P'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Manşet

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