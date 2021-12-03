İzmir'de kaçak akaryakıt üretiminde kullanılan 2 ton atık yağ ele geçirildi - Haberler
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İzmir'de kaçak akaryakıt üretiminde kullanılan 2 ton atık yağ ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İzmir'de kaçak akaryakıt üretiminde kullanılan 2 ton atık yağ ele geçirildi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde şüphe üzerine durdurulan kamyonette kaçak akaryakıt üretiminde kullanılan 2 bin 250 litre atık yağ ele geçirildi.

İZMİR (İHA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde şüphe üzerine durdurulan kamyonette kaçak akaryakıt üretiminde kullanılan 2 bin 250 litre atık yağ ele geçirildi.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Emiroğlu Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesi içerisinde, fabrikalardan yanık yağ toplanarak kaçak akaryakıt elde edildiğine yönelik aldığı bilgi üzerine harekete geçti. Olayla ilgili bir kamyonet ve sürücüsünü belirleyen ekipler, sanayi sitesi içerisinde kamyoneti durdurdu. Kamyonet içerisinde 2 bin 250 litre atık yağ ve 1 adet akaryakıt aktarım düzeneği ele geçirildi.

Olayla ilgili araç sahibi G.Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - İZMİR

İzmir'de kaçak akaryakıt üretiminde kullanılan 2 ton atık yağ ele geçirildi

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