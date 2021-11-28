İZMİR'DE KABLO HIRSIZLIKLARI YAKALANDI - Haberler
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İZMİR'DE KABLO HIRSIZLIKLARI YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Kiraz ve Ödemiş ilçelerinde, iletişim kablolarını çalarken yakalanan 2 kişiden S.A. tutuklanırken, M.K.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İZMİR'in Kiraz ve Ödemiş ilçelerinde, iletişim kablolarını çalarken yakalanan 2 kişiden S.A. tutuklanırken, M.K.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kiraz'a bağlı Çömlekçi Mahallesi'nde, iletişim kablosu hırsızlığı yapıldığı bilgisi üzerine jandarma harekete geçti. Yapılan çalışma sonucu şüphelinin S.A. olduğu belirlendi. Şüpheli S.A., evine yapılan operasyonda, kabloları yakıp içindeki bakır kısımları çıkarırken suçüstü yakalandı. Bir diğer iletişim kablosu hırsızlığı ise Ödemiş'te meydana geldi. Kurucuova Mahallesi'ndeki iletişim kablolarını çaldığı öne sürülen M.K. de jandarma tarafından suçüstü yakalandı. M.K. hakkında hırsızlık suçundan 15 ayrı soruşturma yürütüldüğü belirlendi. S.A. tutuklanırken, M.K.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İZMİR'DE KABLO HIRSIZLIKLARI YAKALANDI

İZMİR'DE KABLO HIRSIZLIKLARI YAKALANDI

İZMİR'DE KABLO HIRSIZLIKLARI YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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