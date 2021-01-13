İzmir'de kablo hırsızlığı şüphelisi 3 kişi yakalandı
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İzmir'de kablo hırsızlığı şüphelisi 3 kişi yakalandı

13.01.2021 08:57 | Son Güncelleme: 13.01.2021 09:00
İzmir'de kablo hırsızlığı şüphelisi 3 kişi yakalandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde internet kablolarını çaldığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde internet kablolarını çaldığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir-Ankara kara yolu üzerindeki Ansızca mevkisinde kablo hırsızlığı yapıldığı yönündeki ihbar üzerine operasyon düzenlendi.

Aynı aileye mensup Suriye uyruklu şüphelilerden M.C. (30) yakalandı. Diğer iki şüpheli ise kaçtı.

Takibi sürdüren polis ekibi, kaçan M.C. (27) ile M.C'yi (33) ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi'nde yakaladı. Şüphelilerin kablo kesmekte kullandıkları yan keski de ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kürşat Gürbüz

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