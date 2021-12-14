İzmir'de, Jivaro yerlilerinin kesip özel işlemden geçirdiği insan başları ele geçirildi (2)

ALİAĞA, İZMİR (DHA) - 'HEM ANADOLU KÖKENLİ HEM DE ÇOK UZAK COĞRAFYALARDAN ESERLER ELE GEÇİRİLDİ'

İzmir Müze Müdürü Hünkar Keser, Aliağa ilçesindeki bir ev ve depoya düzenlenen tarihi eser operasyonuyla ilgili yapılan çalışmada çok sayıda etnografik, arkeolojik eser ele geçirildiğine dikkat çekerek şöyle konuştu:

Ele geçirilen yağlı boya tablolarıyla ilgili de bilgi veren Keser, "Tablolar, genel olarak 18'inci yüzyıla ait. Üzerlerinde çalışma yapıyoruz. Biri 'Türbanlı Türk' olarak adlandırılmış bir tablo. Hangi ressamlara ait olduklarını biliyoruz ancak bunları şu an söyleyemeyiz. El yazması Kur'an-ı Kerim'ler de var, bunların çalışması biraz uzun sürebiliyor. Çünkü oldukça zor okunabilen yayınlardır bunlar. Latince ve İbranice bazı kitaplar da var, bunların hepsiyle ilgili çalışmaları yapacağız" diye konuştu.

Davut CAN/İZMİR,

Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Son Dakika Haberleri

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