İzmir'de Jeotermal İhalelerine Tepki

14.11.2019 08:47 | Son Güncelleme: 14.11.2019 08:47

İzmir'de 14 Kasım'da 33 ayrı jeotermal sahası için yapılacak ihaleler, düzenlenen bir basın açıklamasıyla protesto edildi. Ege Kültür ve Çevre Platformu'nun (EGEÇEP) öncülüğünde düzenlenen basın açıklamasına TMMOB İzmir İl Koordinasyonu,İzmir Tabip Odası, ve çeşitli sivil toplum kuruluşları katıldı.