İzmir'de Jeotermal İhalelerine Tepki
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İzmir'de Jeotermal İhalelerine Tepki

İzmir'de 14 Kasım'da 33 ayrı jeotermal sahası için yapılacak ihaleler, düzenlenen bir basın açıklamasıyla protesto edildi.

14.11.2019 08:47 | Son Güncelleme: 14.11.2019 08:47

'de 14 Kasım'da 33 ayrı jeotermal sahası için yapılacak ihaleler, düzenlenen bir basın açıklamasıyla protesto edildi. Kültür ve Çevre Platformu'nun (EGEÇEP) öncülüğünde düzenlenen basın açıklamasına TMMOB İzmir İl Koordinasyonu,İzmir Tabip Odası, ve çeşitli sivil toplum kuruluşları katıldı.



Haber Videosu: İzmir'de Jeotermal İhalelerine Tepki
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