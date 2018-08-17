İzmir'de Japon Ortaklı Güneş Enerjisi Yatırımı

Japon şirketi Panasonic, Yılsan Yatırım Holding ile ortak yatırımla İzmir'in Kiraz ilçesinde 11,7 megavat kapasiteli güneş enerjisi santralini hizmete soktu.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Panasonic tarafından geliştirilen HIT panellerin kullanıldığı dünyanın en büyük santral projelerinden "Sakura GES", Türkiye Sınai Kalkınma Bankasının finansmanı ve 15 milyon avroluk yatırımla devreye alındı.

Kiraz'da 211 hektarlık arazide kurulan santralin 11,7 megavat kapasitesiyle Türkiye'nin enerji ihtiyacına önemli katkı sağlayacağı belirtildi.

"Yatırımlarımız devam edecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılsan Yatırım Holding Genel Müdürü Volkan Öztürk, Türkiye'nin güneş enerjisi alanındaki potansiyelinin çok yüksek olduğuna dikkati çekti.

Dev Japon şirketi Panasonic'in bu teknolojide lider ve öncü konumda olduğuna işaret eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Biz de şirket olarak her yenilenebilir enerji yatırımımızda sektörün liderleriyle iş birliği geliştiriyoruz. Ülkemizin güneş enerjisi alanındaki konumuna uygun olarak Panasonic ile iş birliği içinde Sakura GES'i hayata geçirdik. Santrallerimizi doğa dostu bir şirket olarak bölge halkını ve çevreyi dikkate alarak tasarlıyoruz. Yenilenebilir enerji alanında ülkemizi geleceğe taşımak için yatırımlarımız devam edecektir."

Panasonic Eco Solutions Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Tatsuya Kumazawa da HIT modüllerinin yüzde 27 ila 32 daha fazla enerji ürettiğini belirterek, "Sakura GES, Panasonic olarak dünyadaki en büyük projelerimizden biridir. Böyle harika bir projeye imza attığımız için gurur duyuyoruz. Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki potansiyelini olabilecek en iyi şekilde kullanarak pek çok başka önemli proje gerçekleştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.