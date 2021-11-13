Son dakika haber | İZMİR'DE JANDARMANIN YOL DENETİMLERİNDE 2 TERÖR ŞÜPHELİSİNE GÖZALTI

iZMİR'in Seferihisar ve Kemalpaşa ilçelerindeki denetimlerinde, jandarmanın yaptığı yol denetiminde, 1'i Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi, diğeri ise Pkk terör örgütü propagandası yapmak suçundan haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişi gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi.

Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen 11 Kasım'da yaptıkları yol denetiminde, yaptıkları kimlik kontrolünde G.Ç.'nin FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan arandığını belirledi. G.Ç., gözaltına alındı.

Aynı gün Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı yol denetiminde de PKK/ Ypg terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan arandığı belirlenen H.Ö., gözaltına alındı. Her 2 şüpheli de jandarmadaki, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.