İzmir'de jandarmanın kuruluş yıl dönümü su altında kutlandı
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İzmir'de jandarmanın kuruluş yıl dönümü su altında kutlandı

İzmir'de jandarmanın kuruluş yıl dönümü su altında kutlandı
Anadolu Ajansı / Halil Şahin - Haberler | Güncel

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi, Jandarma teşkilatının kuruluşunun 182. yıl dönümü dolayısıyla dalış yaptı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi, Jandarma teşkilatının kuruluşunun 182. yıl dönümü dolayısıyla dalış yaptı.

Menderes ilçesine bağlı Özdere Çukuraltı sahilinde denize giren SAK Timi, jandarmanın kuruluşunu su altında kutladı.

Askerler su altında, Atatürk resmi ile üzerinde "İzmir İl Jandarma Komutanlığı SAK Timi Jandarma Teşkilatımızın 182. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" yazılı pankart açtı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

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