İzmir'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı
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İzmir'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı

İzmir'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel

İzmir'in 6 ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İzmir'in 6 ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4-28 Nisan tarihlerinde Torbalı, Menemen, Ödemiş, Kiraz, Bayındır ve Beydağ ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Aramalarda 1057 kök Hint keneviri, 1200 gram kubar esrar, 870 gram metamfetamin, 17 gram kenevir tohumu, 155 gram bonzai, 93 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, uyuşturucu içiminde kullanılan 4 aparat, ruhsatsız 2 tabanca ve bir av tüfeği ile silahlara ait fişekler ele geçirildi.

Operasyonlarda A.İ.D, Ş.D, B.D, H.K, S.A, S.A, H.K, S.M, O.K, T.Ç. ve S.A. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.İ.D, Ş.D ve B.D. tutuklandı. Şüphelilerden H.K'nin işlemleri sürerken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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