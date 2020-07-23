İzmir'de jandarmanın drone ile uyuşturucu denetimi devam ediyor İzmir'in Kiraz ilçesinde drone ile yapılan denetimde ormanlık alanda ekili 192 kök Hint keneviri ele geçirdi.

İzmir'in Kiraz ilçesinde drone ile yapılan denetimde ormanlık alanda ekili 192 kök Hint keneviri ele geçirdi. İl Jandarma Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cevizli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda uyuşturucu madde yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Ekiplerce drone ile yapılan denetimlerde ormanlık alanda ekili 192 kök Hint keneviri bulundu. Soruşturma devam ediyor. Kaynak: AA