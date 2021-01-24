Jandarma ekipleri, yaralı şahini kurtardı
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Jandarma ekipleri, yaralı şahini kurtardı

24.01.2021 11:37 | Son Güncelleme: 24.01.2021 11:49

Jandarma ekipleri, yaralı şahini kurtardı İzmir Torbalı'da, yol kenarında yerde çırpınan yaralı bir şahini fark eden İzmir İl Jandarma Komutanlığı Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şahini koruma altına alarak tedavisini yaptırdı.

Jandarma ekipleri, yaralı şahini kurtardı

İZMİR - İzmir Torbalı'da, yol kenarında yerde çırpınan yaralı bir şahini fark eden İzmir İl Jandarma Komutanlığı Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şahini koruma altına alarak tedavisini yaptırdı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ayrancılar Mahallesinde bulunan ormanlık alanda icra edilen devriye faaliyeti esnasında yol kenarında yerde çırpınan yaralı bir şahinin olduğu tespit edildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timince, yaralı şahin tedavisi yapılmak üzere koruma altına alındı. Yaralı şahin, veteriner hekim tarafından tedavisinin yapılması sonrası İzmir Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Jandarma ekipleri, yaralı şahini kurtardı
Jandarma ekipleri, yaralı şahini kurtardı
Jandarma ekipleri, yaralı şahini kurtardı
Jandarma ekipleri, yaralı şahini kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Haydar Toprakçı

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