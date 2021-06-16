İzmir'de jandarmanın 10 günlük uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı
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İzmir'de jandarmanın 10 günlük uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

İzmir'de jandarmanın 10 günlük uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel

İZMİR'de, jandarmanın 4-14 Haziran'da düzenlediği operasyonda; 5 bin 433 kök Hint keneviri ve 1,5 kilo kubar esrar ele geçirilirken, 16 kişi gözaltına alındı.

İZMİR'de, jandarmanın 4-14 Haziran'da düzenlediği operasyonda; 5 bin 433 kök Hint keneviri ve 1,5 kilo kubar esrar ele geçirilirken, 16 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler; Ödemiş, Torbalı, Urla, Kiraz, Kemalpaşa, Karaburun, Menderes, Bayındır, Seferihisar, Dikili ve Selçuk ilçelerinde 4-14 Haziran'da uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında 5 bin 433 kök Hint keneviri, 1,5 kilo kubar esrar, 55,55 gram metamfetamin, 4 gram bonzai ve 2 ruhsatsız av tüfeği ile 11 fişek ve 95 tabanca mermisi ele geçirildi. Operasyonda 16 şüpheli, gözaltına alınırken, işlemlerinin sürdüğü belirtildi. 


İzmir'de jandarmanın 10 günlük uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı
İzmir'de jandarmanın 10 günlük uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı
İzmir'de jandarmanın 10 günlük uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut Can

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