İzmir'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

İzmir'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu maddesi ele geçirilirken 9 şüpheli gözaltına alındı.

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ayrancılar Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı.Bu kapsamda, Aralık ayından itibaren çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yaklaşık 3,5 ay süren takip sonucu belirlenen 14 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 1 kilo 500 gram metamfetamin, 1 kilo 500 gram esrar, 9 uyuşturucu hap, bir miktar Hint keneviri tohumu, uyuşturucu içme aparatı, hassas terazi, ruhsatsız 2 tabanca ve av tüfeği ile 57 mermi ele geçirildi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı