İzmir'de jandarmadan uyuşturucu baskınları: 12 gözaltı
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İzmir'de jandarmadan uyuşturucu baskınları: 12 gözaltı

İzmir'de jandarmadan uyuşturucu baskınları: 12 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'de jandarma ekiplerinin son bir haftada Beydağ, Bayındır, Bergama, Torbalı, Ödemiş, Kiraz, Kemalpaşa, Buca ve Seferihisar ilçelerinde düzenlediği operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olaylarla ilgili 12 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de jandarma ekiplerinin son bir haftada Beydağ, Bayındır, Bergama, Torbalı, Ödemiş, Kiraz, Kemalpaşa, Buca ve Seferihisar ilçelerinde düzenlediği operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olaylarla ilgili 12 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla 29 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında Beydağ, Bayındır, Bergama, Torbalı, Ödemiş, Kiraz, Kemalpaşa, Buca ve Seferihisar ilçelerinde operasyonlar gerçekleştirdi. İlçe Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde Jandarma Narkotik Timleri tarafından narkotik köpekleri ile birlikte drone destekli gerçekleştirilen operasyonlarda, ormanlık alan içerisinde ekili toplam 2 bin 122 kök kenevir bitkisi, 100 gram kenevir tohumu, yaklaşık 1.8 kilogram kubar esrar, 18 gram metamfetamin ile 3 gram bonzai, 13 adet uyuşturucu hap ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - İZMİR

İzmir'de jandarmadan uyuşturucu baskınları: 12 gözaltı
İzmir'de jandarmadan uyuşturucu baskınları: 12 gözaltı
İzmir'de jandarmadan uyuşturucu baskınları: 12 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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