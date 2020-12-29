İzmir'de, jandarmadan sosyal medyada terör takibinde 6 gözaltı
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İzmir'de, jandarmadan sosyal medyada terör takibinde 6 gözaltı

29.12.2020 13:38 | Son Güncelleme: 29.12.2020 13:43
İzmir'de, jandarmadan sosyal medyada terör takibinde 6 gözaltı

Sosyal medya üzerinden terör örgütlerine yönelik suç içerikli ve övücü nitelikte olduğu değerlendirilen paylaşımlarda bulunan 6 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Sosyal medya üzerinden terör örgütlerine yönelik suç içerikli ve övücü nitelikte olduğu değerlendirilen paylaşımlarda bulunan 6 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından, terör örgütü üyeleri ile faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik devam ettirilen istihbari çalışmalar neticesinde; sosyal medya üzerinden terör örgütlerine yönelik suç içerikli ve övücü nitelikte olduğu değerlendirilen paylaşımlarda bulunan 7 şüpheli tespit edildi. D.G., M.S., M.Ç., R.C., K.G., S.S. ve S.A. isimli 1'i kadın toplam 7 şüpheliye yönelik olarak Bayraklı, Bornova, Çiğli, Foça, Karaburun, Kınık ve Torbalı ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüpheli hakkında Covid-19 karantinasında olması nedeniyle işlem yapılamadı. Gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından, başta terörle mücadele görevleri olmak üzere, kamu düzeni ve huzurun devamı, genel emniyet ve asayişin sağlanması ile kaçakçılıkla mücadele etmek için milletinin emrinde kararlılıkla görevine devam ettiği vurgulandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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