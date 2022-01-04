İZMİR'DE JANDARMADAN SIKI DENETİM

İZMİR İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 31 Aralık - 3 Ocak tarihleri arasındaki denetimlerde, 1.358 litre sahte içki ile bir miktar uyuşturucu, silah ve mermi ele geçirdi. Öte yandan, trafik kurallarına uymayan 990 sürücüye toplam 909 bin 375 lira trafik cezası kesildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç işlenmesinin önlenmesi, başta terör örgütleri ve uzantıları ile mücadele olmak üzere alkol kaçakçılığı ve sahte alkol üretimine engel olunması, pandemi tedbirlerinin denetimi, halk sağlığının ve genel ahlakın korunması tedbirleri kapsamında, 31 Aralık - 3 Ocak tarihleri arasında il genelinde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi. Denetimlerde, 1.358 litre sahte içki ile 34 gram esrar, 24 gram metamfetamin, 4 sentetik ecza hap, 2 adet av tüfeği, ruhsatsız 1 tabanca, 24 tabanca şarjörü ve 47 mermi ele geçirildi. Denetimlerde, 61 bin 572 kişinin sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan toplam 140 kişi yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler yapıldı.

TRAFİK DENETİMLERİNDE CEZA YAĞDI

Ekiplerin yaptığı trafik uygulamalarında ise, 14 bin 753 araç kontrol edildi. Kurallara uymayan 990 sürücüye toplam 909 bin 375 lira trafik cezası kesildi. Denetimlerde ayrıca 66 adet sürücü belgesine el konulurken, 377 araç trafikten men edildi.