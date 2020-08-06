İzmir'de jandarmadan operasyon İzmir'in Bayındır, Beydağ ve Buca ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, toplam bin 380 kök Hint keneviri ile 5 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

İzmir'in Bayındır, Beydağ ve Buca ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, toplam bin 380 kök Hint keneviri ile 5 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ve uyarıcı madde kaçakçılığı ile yasa dışı ekim olaylarıyla mücadele kapsamında harekete geçti. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Jandarma ekipleri, Bayındır ilçesi Zeytinova ve Fatih, Buca ilçesi Belenbaşı ve Beydağ ilçesi Karaoba Mahallelerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda ekipler bin 380 kök Hint keneviri bitkisi, 61 gram esrar ve 5 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Olaylarla ilgili olarak gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA