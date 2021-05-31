İzmir'de jandarmadan kumar baskını: 213 bin lira ceza
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İzmir'de jandarmadan kumar baskını: 213 bin lira ceza

İzmir'de jandarmadan kumar baskını: 213 bin lira ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Bornova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir işletmeye gerçekleşen baskında, kumar oynarken yakalanan 43 kişiye ve işletme sahibine, toplam 213 bin 553 lira idari para cezası uygulandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir işletmeye gerçekleşen baskında, kumar oynarken yakalanan 43 kişiye ve işletme sahibine, toplam 213 bin 553 lira idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Eğridere Mahallesi'nde bulunan bir işletmede kumar oynandığına yönelik aldığı bilgi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekiplerin 24 Mayıs günü adrese gerçekleştirdiği baskında toplam 43 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı. Kumar oynadığı tespit edilen 43 kişiye kumar oynamak ve sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten; işletme sahibine ise kapalı olması gereken iş yerini açık bulundurmaktan' toplam 213 bin 553 lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, 'Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçunu işleyen 3 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatılırken kumar oynamak için kullanılan materyallere de jandarma ekipleri tarafından el konuldu. - İZMİR

İzmir'de jandarmadan kumar baskını: 213 bin lira ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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