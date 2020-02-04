İzmir'de, jandarmadan huzur ve güven uygulaması
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İzmir'de, jandarmadan huzur ve güven uygulaması

İZMİR'de, jandarmanın düzenlediği huzur ve güven uygulamasında, aranan 31 kişi yakalandı.

04.02.2020 11:31 | Son Güncelleme: 04.02.2020 11:31
İzmir'de, jandarmadan huzur ve güven uygulaması

'de, jandarmanın düzenlediği ve güven uygulamasında, aranan 31 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün gün boyunca birçok ilçede çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik, okul çevrelerinde huzur ve güven uygulaması yaptı. Uygulamada, 6 bin 172 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 31 kişi yakalandı. 3 bin 174 araç sorgulandı. 6 araç trafikten men edilirken, 37 araca da toplam da 23 bin 226 TL idari para cezası kesildi.


Kaynak: DHA
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