İzmir'de jandarmadan huzur ve güven uygulaması

29.12.2019 11:02 | Son Güncelleme: 29.12.2019 11:02

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince huzur ve güven uygulaması kapsamında çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi kamu düzeninin korunması ve genel asayişin sağlanması kapsamında kent genelinde sorumluluk alanlarında huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.



Çeşitli birimlerden 848 personelle yapılan uygulamada, 10 bin 840 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı, 4 bin 703 araç kontrol edildi, 98 araca cezai işlem uygulandı, 34 araç trafikten men edildi.



Uygulamada, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 12 şüpheli yakalandı, 26 kişiye de para cezası kesildi.



Kontrollerde, 27 litre kaçak içki, 1 tabanca, 2 av tüfeği ve 5 mermi ele geçirildi.



İş yerlerine yönelik denetimlerin de yapıldığı uygulamada, 24 iş yerine cezai işlem uygulandı, 2 iş yeri kapatıldı.

Kaynak: AA