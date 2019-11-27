İzmir'de jandarmadan huzur operasyonu: 18 kişi yakalandı
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İzmir'de jandarmadan huzur operasyonu: 18 kişi yakalandı

İzmir'de, jandarma tarafından yapılan huzur operasyonunda, çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

27.11.2019 12:52 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:57
İzmir'de jandarmadan huzur operasyonu: 18 kişi yakalandı

'de, tarafından yapılan operasyonunda, çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bine yakın personelle huzur operasyonu yaptı. Yapılan kontrollerde, 6 bin 803 kişinin sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulamalarda, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 18 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 2'si çoçuk 1'i yetişkin olmak üzere kayıp 3 kişi de bulundu. Uygulamada ayrıca ikamet araması yapılarak 7 kişiye 4 bin 36 TL para cezası uygulandı. - İZMİR

Kaynak: İHA
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